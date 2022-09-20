На Мосбирже начался обвал акций после сообщений о референдумах

Индекс Мосбиржи упал более чем на 10% с закрытия торгов вчерашнего дня. По состоянию на 15:10 мск индекс Мосбиржи опустился ниже 2 200 пунктов.
Как пишет газета "Коммерсант", лидеры снижения на: глобальные депозитарные расписки "Тинькофф Групп" – на 9,68%, акции НОВАТЭК – на 9,63%, Polymetal – 9,82%, "Сургутнефтегаза" – на 9,18%, "ЛУКОЙЛА" – на 9,03%.
Обвал акций происходит на фоне сообщений о проведении референдумов в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация" и "военное положение".
- 20 сентября в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины и контролируемой Россией Херсонской области были назначены даты референдумов о присоединении к России. Местные власти запланировали их на 23-27 сентября.
- Во вторник же Госдума в экстренном порядке приняла во втором и третьем чтении законы, ужесточающие наказания за преступления в период мобилизации и военного положения и вводящие новые статьи в Уголовный кодекс, в том числе за добровольную сдачу в плен и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере. Ожидается, что уже в среду их примет Совет Федерации и подпишет президент.