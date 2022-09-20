На Мосбирже начался обвал акций после сообщений о референдумах

Индекс Мосбиржи упал более чем на 10% с закрытия торгов вчерашнего дня. По состоянию на 15:10 мск индекс Мосбиржи опустился ниже 2 200 пунктов.

Как пишет газета "Коммерсант", лидеры снижения на: глобальные депозитарные расписки "Тинькофф Групп" – на 9,68%, акции НОВАТЭК – на 9,63%, Polymetal – 9,82%, "Сургутнефтегаза" – на 9,18%, "ЛУКОЙЛА" – на 9,03%.

Обвал акций происходит на фоне сообщений о проведении референдумов в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация" и "военное положение".