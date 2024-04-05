В Петербурге полиция составила протокол по статье о пропаганде наркотиков на рок-музыканта Алексея Вишню. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, специалисты Московского центра наркологии усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств в двух песнях, опубликованных на странице музыканта в соцсети "Вконтакте". Речь идет о песнях "Шприц" и "Нам хана" – они вышли в 1989 и 1998 годах.

"Вишня пояснил, что песни были написаны 30-40 лет назад, умысла на пропаганду никакого не было, а "Нам хана" и вовсе говорит об ответственности", – говорится в сообщении Лебедевой.

Заседание по административному делу состоится 8 мая в Невском районном суде Петербурга.