На Настоящем Времени – премьера новой части сериала о Радио Свобода

Четвертый эпизод документального сериала Настоящего Времени "За нашу свободу" рассказывает о запрете "Свободы" в России и работе редакции после ухода из страны.

В феврале 2022 года Россия развязывает полномасштабную войну против Украины. Власти принимают закон, который запрещает называть российскую агрессию войной. Радио продолжает освещать вторжение в Украину, не подчиняясь государственной цензуре. Все ресурсы "Свободы" блокируются в стране. Московское бюро прекращает свою работу и журналистов эвакуируют из России. На выборах президента США 2024 года побеждает Дональд Трамп. Агентство США по глобальным медиа заявляет об отзыве гранта у RFE/RL.

