Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Настоящем Времени – премьера новой части сериала о Радио Свобода

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Четвертый эпизод документального сериала Настоящего Времени "За нашу свободу" рассказывает о запрете "Свободы" в России и работе редакции после ухода из страны.

В феврале 2022 года Россия развязывает полномасштабную войну против Украины. Власти принимают закон, который запрещает называть российскую агрессию войной. Радио продолжает освещать вторжение в Украину, не подчиняясь государственной цензуре. Все ресурсы "Свободы" блокируются в стране. Московское бюро прекращает свою работу и журналистов эвакуируют из России. На выборах президента США 2024 года побеждает Дональд Трамп. Агентство США по глобальным медиа заявляет об отзыве гранта у RFE/RL.

Предыдущие серии можно посмотреть на ютьюб-канале Настоящего Времени.

  • Пятисерийная лента "За нашу Свободу" создана творческой группой Настоящего Времени – продюсером Виктором Кульганеком, режиссёром Максимом Мироновым, редактором Анной Мороз. Фильм посвящен истории журналистского коллектива Русской службы Радио Свобода после переезда станции из Мюнхена в 1995 году и до наших дней.
Путин о захвате Покровска и Купянска
Embed
Путин о захвате Покровска и Купянска

No media source currently available

0:00 0:22:17 0:00

Путин о захвате Покровска и Купянска

Итоги переговоров США и России

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG