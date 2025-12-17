Ссылки для упрощенного доступа

На немецкого скульптора Жака Тилли завели дело о военных "фейках"

Скульптура Жака Тилли во время антивоенной демонстрации "Остановите войну" в Берлине, Германия, 13 марта 2022 года
Скульптура Жака Тилли во время антивоенной демонстрации "Остановите войну" в Берлине, Германия, 13 марта 2022 года
В Басманный суд Москвы поступило уголовное дело против немецкого скульптора Жака Тилли, его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии. На это обратили внимание "Осторожно, новости".

Что именно вменяют Тилли, неизвестно. Предварительное слушание назначено на 24 декабря.

Тилли делает скульптуры из папье-маше для карнавалов и уличных акций. В 2022 году после начала российского вторжения в Украину Тилли сделал карнавальную повозку, на которой располагалась объемная фигура Владимира Путина, который заглатывает карту Украины, а на ее сине-желтом фоне размещена надпись "Подавишься!".

В 2023 году на карнавале в Дюссельдорфе была представлена скульптура Тилли, на которой Путин сидит в кровавой ванне в цветах украинского флага.

