На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках

В Москве на офис правозащитного центра "Мемориал" (признан российскими властями "иноагентом") совершили нападение несколько десятков человек. Инцидент произошёл во время показа фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс". Просмотр был организован совместно с польским культурным центром.

Как сообщили Радио Свобода в "Мемориале", примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что это захват заложников. Затем нападавшие зашли на сцену и стали назвать собравшихся "фашистами" и выкрикивать лозунги "Долой!" и "Уходи!".

До приезда полиции удалось задержать троих человек. Их забрали в отдел.

Подробностей о нападавших и причинах их поступка пока нет.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" – некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Минюст признал правозащитный центр "иноагентом" в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано иноагентом в 2016-м.