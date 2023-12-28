На оппозиционного РПЦ священника завели уголовное дело о дискредитации

Против 86-летнего архиепископа "Российской православной церкви" Виктора Пивоварова возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации действий российской армии, сообщают Кавказ.Реалии.

Поводом для дела стала статья Пивоварова, в которой он объявил войска России агентами сатаны. "В них вселяется дьявол и одерживает их. Они уже не люди, а демоны, имеющие только телесную оболочку человеческую, поэтому их ошибочно признают больными шизофренией", - говорится, в частности, в тексте архиепископа.

Служители "Российской православной церкви", официально не признанной, фактически отделились от Русской православной церкви: тот же Виктор Пивоваров не признаёт ни РПЦ, ни действующую власть, так как считает их приемниками большевиков, которые боролись с церковью.

Пивоваров живёт в Славянске-на-Кубани, у него был небольшой приход в Свято-Покровско-Тихоновском храме.