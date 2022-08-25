На основателя "Комитета против пыток" и члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина совершено нападение. Он находится в больнице, сообщается в телеграм-канале СПЧ.
Нападение произошло накануне вечером. По информации SOTA, напавший на Каляпина представился сотрудником нижегородского уголовного розыска. Во время разговора в доме правозащитника он разбил стекло и порезал Каляпину лицо. Правозащитник смог вырваться и вызвать полицию. Нападавшего задержали, сообщил "Московский комсомолец".
Сейчас Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Он рассказал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что нападавший пытался его убить. Это произошло на дне рождения одного из бывших сотрудников "Комитета против пыток".
"Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он ни слова не говоря напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен", – утверждает Каляпин.
Связано ли нападение с его правозащитной деятельностью, Каляпин не знает.
- "Комитет против пыток" был внесен в реестр иностранных агентов, после чего организация объявила о самоликвидации. Позднее "Комитет против пыток" сообщил, что продолжит свою работу как "Команда против пыток".
- Игорь Каляпин возглавлял организацию до 6 февраля 2022 года. Он покинул пост на фоне угроз из-за дела Заремы Мусаевой. В январе глава Чечни Кадыров назвал Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, активно освещавших это дело, "террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев". После этого квартиру правозащитника обклеили плакатами с надписями о том, что он "помогает террористам" и "продал Отечество за гранты США и Германии".
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