На основателя "Комитета против пыток" и члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина совершено нападение. Он находится в больнице, сообщается в телеграм-канале СПЧ.

Нападение произошло накануне вечером. По информации SOTA, напавший на Каляпина представился сотрудником нижегородского уголовного розыска. Во время разговора в доме правозащитника он разбил стекло и порезал Каляпину лицо. Правозащитник смог вырваться и вызвать полицию. Нападавшего задержали, сообщил "Московский комсомолец".​

Сейчас Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Он рассказал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что нападавший пытался его убить. Это произошло на дне рождения одного из бывших сотрудников "Комитета против пыток".

"Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он ни слова не говоря напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен", – утверждает Каляпин.

Связано ли нападение с его правозащитной деятельностью, Каляпин не знает.