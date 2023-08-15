На острове Мауи 96 человек погибли в огне. Число жертв растёт

Число жертв природных пожаров на гавайском острове Мауи достигло 96. Местные чиновники говорят, что эти данные далеко не окончательные. Сотни человек еще числятся пропавшими без вести. По словам спасателей, пока им удалось обследовать лишь 3% территории, по которой прокатился пожар, сообщает Би-би-си .

Губернатор штата Гавайи Джош Грин заявил, что в историческом городе Лахайна было разрушено более 2700 зданий. Население Лахайны - около 13 тысяч человек.

Тяжелые последствия бедствия были усилены ураганными ветрами. Пламя иногда распространялось со скоростью до полутора километров в минуту, оставляя людям слишком мало времени на то, чтобы спастись.

Вечером в воскресенье власти округа Мауи заявили, что два очага возгорания еще не полностью локализованы, в том числе и тот, который уничтожил Лахайну.

Джереми Гринберг, высокопоставленный сотрудник Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), сообщил Би-би-си, что в район бедствия отправлена дополнительная помощь, спасательные команды, обученные искать пострадавших в городских условиях дополнительные пожарные бригады.