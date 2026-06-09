На осужденного за посты о Буче активиста завели новое дело

Против осужденного по делу о так называемых фейках об армии и призывах к экстремизму жителя Кирова Ричарда Роуза возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает издание "7х7" со ссылкой на жену Роуза Марию.
По ее словам, дело возбудили по статьям об оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Мария Роуз не знает, из-за чего возбудили новое дело, но предположила, что поводом могли стать письма из колонии или разговоры с сокамерниками, в которых Ричард критикует российские власти.
Уголовное преследование Ричарда и Марии Роуз началось в апреле 2022 года из-за постов про убийство украинских мирных жителей в пригороде Киева Буче. Супруги были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В сентябре 2023 года Ричарда Роуза приговорили к восьми годам колонии. Он полностью признал вину и принёс извинения за свои высказывания. Мария Роуз в декабре 2022 года покинула Россию. В 2024 году ей вынесли заочный приговор.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Роуза политзаключенным.
- Это не единственный случай, когда в отношении политзаключенных возбуждают новые дела. За несколько недель до освобождения против осужденного за "участие в деятельности террористического сообщества" Никиты Уварова возбудили дело о причастности к "АУЕ" - несуществующей организации, которую российские власти признали экстремистской. Арсения Турбина, осужденного за якобы попытку вступить в легион "Свобода России", обвинили в участии в бунте в пермской воспитательной колонии № 2. Правозащитники, знакомые с делом, уверены, что и обвинение – фальсификация, цель которой – не выпустить Турбина на свободу.