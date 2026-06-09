На осужденного за посты о Буче активиста завели новое дело

Против осужденного по делу о так называемых фейках об армии и призывах к экстремизму жителя Кирова Ричарда Роуза возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает издание "7х7" со ссылкой на жену Роуза Марию.

По ее словам, дело возбудили по статьям об оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Мария Роуз не знает, из-за чего возбудили новое дело, но предположила, что поводом могли стать письма из колонии или разговоры с сокамерниками, в которых Ричард критикует российские власти.

Уголовное преследование Ричарда и Марии Роуз началось в апреле 2022 года из-за постов про убийство украинских мирных жителей в пригороде Киева Буче. Супруги были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В сентябре 2023 года Ричарда Роуза приговорили к восьми годам колонии. Он полностью признал вину и принёс извинения за свои высказывания. Мария Роуз в декабре 2022 года покинула Россию. В 2024 году ей вынесли заочный приговор.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Роуза политзаключенным.