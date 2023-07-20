На памятник отряду ОМОН, погибшему в Украине, потратят свыше ₽12 млн 

Власти Хабаровского края потратят свыше 12 миллионов рублей на памятник отряду ОМОН из Комсомольска-на-Амуре, погибшему в Украине.

Издание Сибирь.Реалии отмечает, что Минобороны скрыло детали гибели омоновцев, но журналистам удалось их установить. По данным СМИ, 20 июля прошлого года 12 человек из отряда особого назначения "Ураган" Росгвардии погибли в результате ракетного удара ВСУ по казарме в Лисичанске Луганской области Украины.

Мобильный отряд особого назначения "Ураган" Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре был создан 18 января 2018 года. Как сказано на официальном сайте подразделения, его основные задачи - "охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в регионе, защита прав и законных интересов граждан".

В свете многомиллионных трат на памятник погибшим журналисты Сибирь.Реалии напоминают, что бюджет Хабаровского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов был принят с дефицитом в 4,3 миллиарда рублей, а бюджет Комсомольска-на-Амуре – с дефицитом в 284 миллиона рублей.