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На параде 9 мая будет меньше техники и людей, чем год назад

Репетиция парада в Москве, апрель 2022 года

Согласно данным Министерства обороны России, в традиционном военном параде 9 мая 2022 года, который пройдёт в Москве, будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее.

Так в составе парадных колонн вместе 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.

В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения "Юнармия" и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.

Больше будет лишь авиационная часть парада – на один летальный аппарат. Всего зрители парада увидят 77 самолётов и вертолётов.

Менее богатым, по сравнению с прошлым годом, будет и разнообразие техники. Во время парада не будут продемонстрированы танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", зенитный комплекс "Панцирь-С", а также все машины Росгвардии.

Часть этой техники была замечена в Украине – при участии в боевых действиях.

  • 29 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этом году на военный парад не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как "год не юбилейный". Участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко.

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