Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Первом канале изображение Бонни и Клайда выдали за фото фронтовиков

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу

Во время праздничного концерта, посвящённого Дню победы, который транслировал Первый канал, в качестве фотографии фронтовиков на сцене появилась фотография Бонни Паркер и Клайда Бэрроу - американских грабителей и убийц, действовавших в 30-х годах прошлого века.

Снимок появился в кадре во время песни "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары и символизировал пару, которую разлучила война.

Фотография Бонни и Клайда, которая высветилась на большом экране на сцене, была сделана в 1933 году - за год до того, как их при попытке задержания убили полицейские.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG