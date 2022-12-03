На побережье Каспийского моря обнаружили 700 мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Причина гибели пока неизвестна. Инспекторы ведомства исследуют побережье Каспийского моря на территории всей республики.

После предварительного осмотра специалисты заключили, что это были молодые животные. Большинство из нерп были беременными. Следов удушья рыболовецкими сетями на осмотренных тушках нет.