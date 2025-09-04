На побережье Кубани обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы нефтепродуктов – их происхождение устанавливается, сообщили в Оперштабе региона. В конце прошлой недели в Новороссийске произошла утечка с танкера, по оценке Росприроднадзора, в море оказалось 30 кубометров нефти.

Выбросы обнаружили 2 и 3 сентября на участке около трех километров от порта "Тамань" до мыса Железный рог. По данным властей, в работах задействованы 19 человек – это волонтеры, сотрудники "Кубань-СПАС" и чиновники муниципалитета. За два дня с места вывезли 290 мешков с загрязненным нефтепродуктами песком.

Группа волонтеров, занимавшаяся спасением животных после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе, сообщила о пострадавших птицах. В центр "Жемчужная" поступило более 20 особей, трое погибли из-за сильной интоксикации.

Волонтеры из штаба "Дельфины" пишут, что масштаб загрязнения больше, чем сообщают власти – по их наблюдениям, очаги загрязнения уже обнаружены у хутора Веселовка, это более чем в 10 километрах от мыса Железный рог, который в оперштабе обозначают как крайнюю точку выброса. "Ситуация напоминает зиму", приводит данные штаба Кавказ.Реалии.

Выброс нефти произошёл 29 августа в акватории морского терминала "Каспийского трубопроводного консорциума". На следующий день там заявили о ликвидации последствий аварии.

До происшествия в Новороссийске мазут вылился в Чёрное море в результате крушения двух танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря – по основной версии, из-за шторма. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн нефтепродуктов. На дне Черного моря по-прежнему остается носовая часть танкера "Волгонефть-239", а также носовая и кормовая части потерпевшего крушения танкера "Волгонефть-212".



