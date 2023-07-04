На подлёте к Москве в районе Внукова сбиты беспилотники

Новая Москва, Московская и Калужская области утром о вторник подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщили ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Два из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве и упали недалеко от аэропорта Внуково.
Во Внукове сообщили об "ограничениях на прием и выпуск самолетов по техническим причинам". Самолёты, которые направлялись туда, перенаправили в другие московские аэропорты. В частности, речь идет о рейсах из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска. Еще один рейс, из Анкары, кружил вблизи Внуково чуть более часа, следует из данных сервиса Flightradar. В восемь утра по московскому времени ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково начали снимать.
Ещё один беспилотник, как утверждает РИА "Новости", был сбит в районе подмосковной Кубинки. Он упал на территории военного объекта. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Другие подробности не сообщаются.
Телеграм-каналы публикуют видео очевидцев, на которых видно облако дыма. По словам местных жителей, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд, а причиной могла стать работа ПВО.
Телеграм-канал Shot сообщает, что один из сбитых под Москвой беспилотников — или его обломки — упал на хозяйственную постройку в деревне Кривошеино, которая также находится недалеко от аэропорта Внуково; постройка загорелась.
Ещё один дрон был сбит в Калужской области.
- Утром 30 мая был нанесён удар беспилотниками по жилым районам Москвы. Из трёх долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один. Один из атаковавших город дронов, предположительно, упал неподалёку от резиденции Путина в Ново-Огарёве в Подмосковье.
- 21 июня три беспилотника были сбиты в Новой Москве и Подмосковье, два из них в районе дислокации Таманской дивизии.
- Министерство обороны России обвиняет в атаках Украину. В Киеве причастность к таким нападениям отрицают, но называли это последствием ударов беспилотников по украинским городам.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.