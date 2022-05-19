Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма на жителя Норильска, который сжёг георгиевскую ленту. Сейчас он находится под арестом.

По версии следствия, в конце апреля 18-летний мужчина опубликовал в мессенджере два видео, на которых он сжигает георгиевскую ленту и призывает к этому зрителей. Подозреваемого привлекли по статье о реабилитации нацизма, совершённом путём публичного осквернения символов воинской славы, и арестовали.

Следствие утверждает, что подозреваемой является приверженцем радикального украинского национализма и разделяет идеи украинской организации "Правый сектор", которую в России считают экстремистской.

Георгиевская ленточка в России ещё не признана символом воинской славы. В апреле депутаты Госдумы предложили приравнять её к таковым. Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты может грозить штраф до пяти миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы.