Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма на жителя Норильска, который сжёг георгиевскую ленту. Сейчас он находится под арестом.
По версии следствия, в конце апреля 18-летний мужчина опубликовал в мессенджере два видео, на которых он сжигает георгиевскую ленту и призывает к этому зрителей. Подозреваемого привлекли по статье о реабилитации нацизма, совершённом путём публичного осквернения символов воинской славы, и арестовали.
Следствие утверждает, что подозреваемой является приверженцем радикального украинского национализма и разделяет идеи украинской организации "Правый сектор", которую в России считают экстремистской.
Георгиевская ленточка в России ещё не признана символом воинской славы. В апреле депутаты Госдумы предложили приравнять её к таковым. Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты может грозить штраф до пяти миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.