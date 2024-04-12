На полигоне Капустин Яр успешно испытана баллистическая ракета

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты проведен с полигона Капустин Яр, сообщило агентство ТАСС. Как заявили в Минобороны России, "результаты подтверждают высокую надежность российских ракет". Подтвердить эту информацию из независимых источников не представляется возможным.

"12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. <...> Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - сказали в ведомстве.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на Минобороны РФ об успешном испытании в России межконтинентальной баллистической ракеты. Пуск ракеты был произведён с полигона Капустин Яр на юге Астраханской области.