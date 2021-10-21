В Иркутской области в отношении полицейских возбуждено уголовное дело за незаконную госпитализацию в психоневрологический диспансер жительницы Черемхова. Постановление Следственного комитета есть в распоряжении редакции Сибирь.Реалии.

Анжелика Гагулина, которая была насильно госпитализирована в психоневрологический диспансер, сообщила редакции Сибирь.Реалии, что полицейские пытались скрыть незаконную торговлю бензином, на что на регулярно жаловалась руководству ведомства.

СК признал госпитализацию Гагулиной незаконной, а саму жительницу Черемхова потерпевшей по делу против полицейских, возбужденному по статье о незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. По словам Гагулиной, в диспансере она провела 7 дней. Полицейские силой увезли её, когда она пыталась остановить незаконную торговлю ГСМ и позвонила в МВД.

"Мои соседи продавали бензин, в том числе полицейским. Я неоднократно жаловалась на них, в том числе руководству МВД. В итоге на мой вызов приехал участковый, но вместо того, чтобы остановить преступление, избил меня. Чтобы скрыть это преступление, полицейские увезли меня в психдиспансер, где договорились с врачами о фальшивом медзаключении", - сообщила Гагулина. Врачи, по словам пострадавшей, угрожали ей "заколоть препаратами" до состояния "овоща", пытаясь заставить подписать документ о согласии на добровольную госпитализацию.

Правозащитники фонда "Общественный вердикт" (признан НКО "иноагентом"), защищающие жительницу Черемхова, намерены также добиться возбуждения на полицейских уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.

В пресс-службе МВД по Иркутской области редакции сообщили, что об этом деле и возможной служебной проверке черемховских полицейских им неизвестно, но пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Жители сибирских регионов, и Иркутской области в частности, периодически сообщают о незаконной принудительной госпитализации в медучреждения. В том числе родные школьников, и активисты, участвовашие в акциях в поддержку политзаключенных.

В октябре власти поместили якутского шамана Александра Габышева, задержанного после заявления о повторном "походе на Кремль", в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. 26 июля Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. В июне Александр Габышев, признанный правозащитной организацией "Мемориал" политическим заключенным, сообщал родным о резком ухудшении состояния здоровья из-за приема неизвестных препаратов.