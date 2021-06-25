На празднике "Алые паруса" в Петербурге задержали двух активисток

В Петербурге во время праздника выпускников "Алые паруса" вечером 25 июня полиция задержала активисток Марину Ширяеву и Евгению Сметанкину, которые стояли в одиночных пикетах. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на активисток. Издание опубликовало фото пикетов.

Ширяева и Сметанкина проводили одиночные пикеты в поддержку политзаключённых. Их плакаты гласили: "Я не жду принца на Алых Парусах, я жду, когда выпустят всех политзаключённых" и "Пока вы празднуете и смотрите футбол, тюрьмы пополняются политзаключёнными".

Праздник "Алые паруса" проводится в Петербурге, несмотря на рост числа заражённых коронавирусом. Доступ на праздник ограничен - пускают только выпускников по билетам. Центр города перекрыт, в городе до утра субботы запрещена продажа алкоголя.

В Петербурге также проходят матчи чемпионата Европы по футболу - шесть игр уже состоялись, предстоит четвертьфинал. Губернатор города Александр Беглов отрицает связь массовых мероприятий, таких как футбольные матчи, с ростом числа инфицированных. В Петербурге пока не вводились ограничения, подобные московским, вроде доступа в рестораны по QR-кодам, однако власти не исключали ужесточения ограничений в будущем.

"Алые паруса" - традиционный праздник выпускников, впервые состоявшийся в Ленинграде в 1968 году. В современном виде он проводится с 2005 года. Кульминация праздника - проход по Неве корабля под алыми парусами.