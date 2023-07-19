На пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина читинца завели уголовное дело

На жителя Читы Константина Старчукова, который бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина на Красной площади, завели уголовного дела по статье "Хулиганство". Об этом сообщает телеграм-канал "База". Старчукову грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Вечером 17 июля Старучков бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея, но попал в ограждение, возгорания не было. Старчукова задержали полицейские. При задержании, как утверждали в полиции, он оказывал сопротивление и якобы находился в неадекватном состоянии.

37-летнего Старучкова уже задерживали на Красной площади в середине мая. Тогда он принес с собой две бутылки с бензином. Однако привлекать его к ответственности не стали.