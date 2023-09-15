На "России 1" показали людей, которых назвали потомками Ильи Муромца

В передаче "Малахов" на телеканале "Россия 1" показали людей, которых представили потомками Ильи Муромца – одного из главных героев древнерусского былинного эпоса, легендарного героя времён Киевской Руси. На сюжет обратило внимание издание "Агентство".

Темой телепрограммы стало сообщение российской Службы внешней разведки о том, что украинские власти якобы решили перевезти из Киево-Печерской лавры в Ватикан мощи преподобного Илии Муромца. Предположительно, он жил в XII веке. Некоторые исследователи называют его прототипом персонажа былин.

В студию пригласили жительниц Мурома. Ведущий Андрей Малахов спросил у них, откуда известно, что они потомки Ильи Муромца. По словам одной из участниц передачи, её отец говорил, что у них в роду были "очень и очень сильные люди".

Малахов попросил гостей прокомментировать якобы принятое решение о вывозе "мощей Ильи Муромца" из Киева в Ватикан. Гостья программы заявила, что это "кощунство". "Если там он не нужен, пусть его привезут к нам в Муром", - сказала она.

СВР заявила о намерении украинских властей передать некоторые православные святыни в Ватикан в июне. В спецслужбе заявили, что Киев якобы договорился об этом с ЮНЕСКО. О якобы существующем намерении украинских властей начали писать прокремлёвские российские СМИ. Минкульт Украины сообщения опроверг.