На Сахалине бастуют свыше полутора тысяч рабочих

На Сахалине из-за задержки зарплаты бастует свыше 1,5 тысячи работников Киринского газоконденсатного месторождения. Первым об этом написало издание iasakh.ru. Редакции Сибирь.Реалии один из сотрудников компании "Нефтегазкомплектмонтаж" (подрядчик на строящемся объекте "Газпрома" в проекте "Сахалин-3")сообщил, что это не первая задержка зарплат в компании.
По словам собеседника, ранее из "Нефтегазкомплектмонтаж" уволились две сотни человек. Перед этим они пытались добиться своевременной выплаты аванса и зарплаты через прокуратуру.
"Множество жалоб было оставлено в группе компании в социальной сети "ВКонтакте", но недавно ее заблокировали", - пишет издание со ссылкой на рабочих.
После сообщений о забастовке о начале проверки объявила прокуратура Сахалинской области.
- Экономисты ещё весной прогнозировали проблемы на газоконденсатном месторождении Сахалина из-за санкций, введённых после вторжения российской армии в Украину, и ухода зарубежных партнёров из России.
- Компания "Нефтегазкомплектмонтаж" принадлежит Юрию Букину и Павлу Харитонову. По данным за 2021 год, выручка компании превысила 13 миллиардов рублей, чистая прибыль составила около 200 миллионов рублей.
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