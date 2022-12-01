На Сахалине бастуют свыше полутора тысяч рабочих

На Сахалине из-за задержки зарплаты бастует свыше 1,5 тысячи работников Киринского газоконденсатного месторождения. Первым об этом написало издание iasakh.ru. Редакции Сибирь.Реалии один из сотрудников компании "Нефтегазкомплектмонтаж" (подрядчик на строящемся объекте "Газпрома" в проекте "Сахалин-3")сообщил, что это не первая задержка зарплат в компании.

По словам собеседника, ранее из "Нефтегазкомплектмонтаж" уволились две сотни человек. Перед этим они пытались добиться своевременной выплаты аванса и зарплаты через прокуратуру.

"Множество жалоб было оставлено в группе компании в социальной сети "ВКонтакте", но недавно ее заблокировали", - пишет издание со ссылкой на рабочих.

После сообщений о забастовке о начале проверки объявила прокуратура Сахалинской области.