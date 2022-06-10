На Сахалине газету оштрафовали за антивоенную статью Явлинского

В городе Холмске на Сахалине суд оштрафовал газету "Визит" за дискредитацию российской армии из-за статьи Григория Явлинского, перепечатанной с сайта "Яблока". В ней лидер партии призывал прекратить военные действия против Украины. Об этом сообщил сайт It's My Media со ссылкой на главного редактора издания Сергея Фёдорова.

Статья называлась "Явлинский: Надо вновь и вновь говорить о необходимости немедленно прекратить военные действия против Украины". Газета опубликовала её в мартовском номере, его тираж 3 тысячи экземпляров.

Холмский городской суд посчитал, что не только содержание этой статьи, но даже одно её название подрывает авторитет и достоинство вооруженных сил России, которые сейчас проводят так называемую "спецоперацию".

Фёдоров в суде настаивал на проведении лингвистической экспертизы статьи Явлинского, но суд отказал, решив, что всё очевидно. Газету оштрафовали на 150 тысяч рублей, а редактора еще на 50 тысяч. Из-за этих штрафов газета может закрыться.

По словам Фёдорова, с 2014 года издание терпит убытки.

Газета всегда была в оппозиции к власти. По словам Федорова, он негативно относится к происходящему сейчас в Украине и пытается показать горожанам, большинство из которых "выступает за спецоперацию", альтернативную точку зрения, в том числе с помощью статьи Явлинского.