На Сахалине из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома

В пятиэтажном доме в Тымовском Сахалинской области в результате взрыва обрушился подъезд. По предварительной версии МЧС, взорвался бытовой газ. Погибли три человека, сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Ещё десять пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту взрыва. На месте находится районный прокурор.

Сообщается, что жители помогают спасателям разбирать завалы.

Для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения. В помещении тепло, есть спальные места, вода и горячее питание.