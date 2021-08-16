Для 18-летних студентов запросили по 9 лет тюрьмы по делу о подготовке взрыва

Прокуратура запросила по девять лет колонии для 18-летних студентов Сахалинского горного техникума Максима Пудовкина и Ильи Груниса, обвиняемых в подготовке к теракту, изготовлении взрывчатки и хранении оружия.

Издание Сибирь.Реалии отмечает, что оба подростка не признали вину. Они, как и их родители, присутствовавшие при задержании и обыске, утверждают, что улики, включающие в себя взрывчатые вещества, им подбросили. Со слов отца Максима Пудовкина, на сына оказывалось давление с целью получить от него признательные показания.

Пудовкина и Груниса задержали в марте 2020 года. На тот момент оба они были несовершеннолетними. В ФСБ утверждали, что подростки планировали нападение на техникум и что при обыске у них изъяли охотничий обрез с патронами, детонатор, самодельные взрывные устройства и дневники, в которых описывалась подготовка к теракту.

"Новая газета" писала, что экспертиза не обнаружила на изъятом оружии следов подростков.