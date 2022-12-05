На Сахалине работавшее 23 года агентство закрылось из-за блокировок

Сахалинское агентство новостей Sakh.com объявило о прекращении работы после двух блокировок в 2022 году. Об этом говорится в заявлении редакции.
Как сказано в тексте, "в условиях постоянных блокировок продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно". Агентство Sakh.com работало с 1999 года - 23 года. "Теперь жители области окажутся без нашей поддержки. Им следует проявить настойчивость, чтобы власти слышали их, узнавали об их проблемах, потребностях", - говорится в сообщении.
В ноябре Роскомнадзор без объяснения причин заблокировал новый сайт издания Sakh.com, который журналисты создали после блокировки прежнего сайта в августе 2022 года. Редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора, также в реестре ведома не указана статья, на основании которой принято такое решение и орган власти, который его принял. Журналисты при этом обратили внимания, что адреса новых доменов внесены в реестр Роскомнадзора 5 августа, когда их еще не существовало, - отмечает Сибирь.Реалии.
- 6 августа Роскомнадзор без предупреждения и объяснения причин заблокировал Sakh.com, которое является одним из крупнейшим СМИ в регионе. Заблокированными оказались все страницы издания, включая форум, раздел объявлений и так далее. Сайт заблокирован по обращению Генпрокуратуры 5 августа около 4 утра по сахалинскому времени.
- В марте 2022 года прокремлёвская организация "Совет солдатских матерей" обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить сайт Sakh.com на предмет "антироссийской пропаганды". По мнению авторов обращения, на форуме Sakh.com "ежечасно появляются сообщения, порочащие Вооружённые силы", а журналисты издания, "сообщая о гибели на Украине наших земляков, не нашли для них ни одного доброго слова".
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