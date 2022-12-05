На Сахалине работавшее 23 года агентство закрылось из-за блокировок

Сахалинское агентство новостей Sakh.com объявило о прекращении работы после двух блокировок в 2022 году. Об этом говорится в заявлении редакции.

Как сказано в тексте, "в условиях постоянных блокировок продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно". Агентство Sakh.com работало с 1999 года - 23 года. "Теперь жители области окажутся без нашей поддержки. Им следует проявить настойчивость, чтобы власти слышали их, узнавали об их проблемах, потребностях", - говорится в сообщении.

В ноябре Роскомнадзор без объяснения причин заблокировал новый сайт издания Sakh.com, который журналисты создали после блокировки прежнего сайта в августе 2022 года. Редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора, также в реестре ведома не указана статья, на основании которой принято такое решение и орган власти, который его принял. Журналисты при этом обратили внимания, что адреса новых доменов внесены в реестр Роскомнадзора 5 августа, когда их еще не существовало, - отмечает Сибирь.Реалии.