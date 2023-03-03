На Сахалине задержали подозреваемого в убийстве северных оленей

На Сахалине задержали 42-летнего жителя города Охи, подозреваемого по делу о незаконной охоте на краснокнижных северных оленей. Об этом сообщает управление СК по Сахалинской области.

В результате обысков у жителей Углегорска и Охи были изъяты более 10 снегоходов, сани-волокуши, оружие и боеприпасы, предназначенные для охоты на дикого зверя. Кроме того, сотрудники СК обнаружены тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей.

25 февраля стало известно, что на севере Сахалина убили 26 северных оленей, в том числе беременных самок – останки обнаружили местные жители. По предположению очевидцев, браконьеры загоняли оленей на снегоходах. За незаконную охоту с использованием снегоходов грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

В России обитают около 900 тысяч северных оленей (на Сахалине – порядка двух тысяч), за последние десятилетия их численность сократилась на 40%. Основная причина уменьшения популяции – охота и браконьерство.