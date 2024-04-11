На Сахалине завели первое в России дело о добровольной сдаче в плен

В Сахалинской области в суд поступило первое в России дело в отношении военнослужащего по статье о добровольной сдаче в плен. Эту статью ввели после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Помимо обвинения в добровольной сдаче в плен (статья предусматривает до 10 лет колонии) военного обвиняют по статье о дезертирстве в период мобилизации (до 15 лет). Подробности дела, включая фамилию военного, в пресс-службе суда не раскрывают.

О деле стало известно из базы данных Первого Восточного окружного суда, который рассматривал апелляцию на арест подозреваемого. Само дело рассматривает Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

Статью о добровольной сдаче в плен ввели в Уголовный кодекс в сентябре 2022 года, сразу после начала в России мобилизации. Вместе с ней были ужесточены наказания по ряду преступлений, если они были совершены в период мобилизации или военного положения.

В том числе ужесточение коснулось статей о самовольном оставлении части, неисполнении приказа и отказе от участия в военных или боевых действиях.

Власти также распространили уголовное наказание за неявку на военные сборы и дезертирство на резервистов. Ранее она касалась только контрактников и призывников.