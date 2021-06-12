На саммите в Корнуолле одобрен план соревнования группы G7 с Китаем

Лидеры стран "большой семёрки", готовые вступить в соревнование с Китаем, заявили о принятии плана действий для поддержки государств с низким или средним уровнем благосостояния. Это поддержка будет направлена прежде всего на строительно объектов инфраструктуры.

Президент США Джо Байден на саммите "большой семёрки" в Корнуолле заявил, что Вашингтон поддерживает план, который должен стать более эффективным, чем аналогичная китайская программа.

В заявлении участников саммита сказано, что они предложат "сотрудничество, основанное на принципах прозрачности и партнёрства".

Детали плана финансирования инфраструктурных проектов остаются неопределёнными. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что "большая семёрка" ещё не достигла уровня, с которого можно было бы начинать финансирование подобной инициативы.