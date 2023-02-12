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На счетах в Credit Suisse заблокированы почти $20 млрд российских активов

Швейцарский банк Credit Suisse утверждает, что после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину заморозил российские активы на сумму более 17,5 миллиардов швейцарских франков (около 19 миллиардов долларов). Об этом сообщает воскресный выпуск газеты Tages-Anzeiger.

Как говорится в сообщении, в общей сложности российские активы в Швейцарии оцениваются примерно в 46 миллиадов франков. Таким образом, на счетах в Credit Suisse заморожены более трети всех активов. При этом лишь небольшая часть из них - около 4 миллиардов - принадлежит людям, находящимся в санкционных списках Евросоюза. Швейцария и ряд других не входящих в ЕС стран присоединилась к введённым санкциям.

Часть остальных 13,6 миллиардов франков - как пишет газета - принадлежит или людям, внесённым в санкционные списки в других юрисдикциях, таких как США. Среди них, как утверждает издание, миллиардер Виктор Вексельберг, имеющий счёт в Credit Suisse, но не могущий вывести деньги, даже несмотря на то, что в санкционном списке ЕС его нет.

Ещё одна часть этих денег может принадлежать российскому Центробанку или прямо Российской Федерации.

Газета отмечает, что в другом швейцарском банке UBS заморожены около 7,5 миллиардов российских активов, то есть более чем в два раза меньше, чем в Credit Suisse.

Данные поступили на фоне сообщений о проблемах, которые испытывает банк Credit Suisse. В прошлом году компания получила крупнейший в своей истории убыток. Газета задаётся вопросом, не связано ли это, в том числе, с бегством российских капиталов после начала войны.

Точных данных о том, сколько российских активов сейчас заморожено в странах, которые ввели санкции, нет. В конце прошлого года Еврокомиссия называла сумму более 60 миллиардов евро. Теоретически в странах Запада должны быть заморожены около 300 миллиардов евро средств российского Центробанка, однако на данный момент правительства стран ЕС сообщают о том, что обнаружили лишь часть этой суммы. В любом случае, 17,5 миллиардов франков - существенная сумма даже на фоне всех потенциально подпадающих под ограничения российских активов.

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