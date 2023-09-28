На севере Англии местные жители оплакивают "Дерево Робин Гуда"

В графстве Нортамберленд на севере Англии полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в необычном преступлении: в четверг стало известно о гибели одного из самых известных деревьев Соединённого Королевства. Старый платан, названный "деревом Робин Гуда", был найден поваленным на землю рядом с массивным пнём. На дереве, по первоначальным сообщениям, видны следы применения моторной пилы.
Дерево росло в местечке Сикамор-Гэп и получило широкую известность после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд - принц воров" с Кевином Костнером в главной роли предводителя лесных разбойников.
Как сообщает Би-би-си, представитель полиции Кевин Уоринг назвал погубленное дерево "всемирно известной достопримечательностью". По его словам эта утрата отозвалась "горем и гневом" в сердцах многих людей.
Полиция призывает не делать преждевременных выводов, расследование только началось.
Огромный белый клен (явор), несколько столетий рос в небольшой лощине "Сикамор-Гэп" (дословно название переводится как "лощина сикоморы", так в Англии называют белые клены, или ложные платаны). Лощина пересекает памятник римского периода в истории Британских островов – Вал или Стену Адриана, сообщается в публикации Би-би-си.
Возле дерева оставляли памятные камешки с надписями, развеивали прах дорогих людей, делали возле него предложения и устраивали семейные пикники. По словам мэра, управляющего тремя графствами севернее реки Тайн, Джеймса Дрисколла, "оно было частью нашей коллективной души".
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