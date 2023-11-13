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На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Извержение Этны, Сицилия, 12 ноября 2023 года
Извержение Этны, Сицилия, 12 ноября 2023 года

На Сицилии началось извержение вулкана Этна – самого высокого действующего вулкана в Европе.

Как сообщил институт вулканологии Италии, выброс лавы начался в юго-восточном кратере вулкана. Столб пепла и вулканических веществ поднимается до четырёх с половиной тысяч метров над уровнем моря.

Извержение Этны, 12 ноября 2023 года
Извержение Этны, 12 ноября 2023 года

Следы вулканических выбросов фиксируют в том числе на одной из основных магистралей Катания—Мессина на участке недалеко от города Ачиреале на восточном побережье Сицилии, а также в предгорных городах на востоке и юго-востоке острова.

По данным вулканологов, текущая фаза извержения Этны не повлияет на работу аэропорта Катания.

Высота Этны составляет 3357 метров. Она может меняться в зависимости от результатов извержений и обрушений. У вулкана имеются от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Из них раз в несколько месяцев извергается лава. Этна включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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