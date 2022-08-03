В результате пожара на подмосковном складе Ozon есть пострадавшие

На складе Ozon в подмосковной Истре возник крупный пожар. Огнём охвачено 88% помещения. По данным на 15:40, в результате пожара пострадали три человека. По информации телеграм-канала Shot, погиб один человек.

Из помещения эвакуировали более тысячи сотрудников. По сведениям ТАСС, сейчас огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники. К работам привлечены два пожарно-спасательных вертолёта.

Ozon компенсирует стоимость повреждённых или утраченных товаров. Компания скроет на маркетплейсе продукцию, которая хранились на складе в Истре и была повреждена из-за пожара, их статус будет обновлён на "Нет в наличии".