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В результате пожара на подмосковном складе Ozon есть пострадавшие

Иллюстративное фото

На складе Ozon в подмосковной Истре возник крупный пожар. Огнём охвачено 88% помещения. По данным на 15:40, в результате пожара пострадали три человека. По информации телеграм-канала Shot, погиб один человек.

Из помещения эвакуировали более тысячи сотрудников. По сведениям ТАСС, сейчас огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники. К работам привлечены два пожарно-спасательных вертолёта.

Ozon компенсирует стоимость повреждённых или утраченных товаров. Компания скроет на маркетплейсе продукцию, которая хранились на складе в Истре и была повреждена из-за пожара, их статус будет обновлён на "Нет в наличии".

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