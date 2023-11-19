На собрание семей мобилизованных в Новосибирске не пустили СМИ

В Новосибирске журналистов не пустили на встречу семей мобилизованных с чиновниками. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на издание "Курьер.Среда". Встреча прошла в местном ДК имени Октябрьской революции.

Решение о том, кто может попасть на собрание, принимала полиция. По информации очевидцев, сотрудников МВД и чиновников в зале было больше, чем родственников отправленных на войну с Украиной. Всего на встречу собралось около 30 человек. Внутрь также пропустили две съемочные группы: ВГТРК и телеканала ОТС, подконтрольного областным властям. Среди тех, кого отказались впустить в зал, корреспонденты "Коммерсанта", НГС, РЕН ТВ и ряда независимых медиа. Им заявили, что этим СМИ было отказано в аккредитации.

"Вход строго через рамки с металлоискателями. Всех мобилизованных и их родственников досматривают внутри помещения, смотрят, что в сумках, смотрят, что написано на плакатах. Большая часть родственников не хочет разговаривать со СМИ, все в зашуганном состоянии, полиция проверяет, что на плакате у каждого", – пишет "Курьер.Среда". О том, что обсуждалось на встрече, пока сообщений нет.

Ранее родственники мобилизованных в нескольких городах Сибири, в том числе в Новосибирске и Красноярске, были намерены провести 19 ноября митинг за возвращение их родных с войны домой. Однако мэрия Новосибирска запретила проведение акции. Позже власти разрешили провести собрание в муниципальном ДК: в собществе "Митинг в поддержку мобилизованных. Новосибирск" было опубликовано письмо от вице-премьера регионального правительства Андрея Клюзова с его согласованием.

Организаторы акции требуют установить предельный срок нахождения мобилизованных на войне – 1 год, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, при наличии которых нельзя призывать в армию.