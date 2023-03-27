На создателя телеграм-канала "Сердитая Чувашия" возбудили уголовное дело

В отношении создателя телеграм-канала "Сердитиая Чувашия" и бывшего координатора штаба Алексея Навального в Чебоксарах Семёна Кочкина возбудили уголовное дело о так называемой дискредитации армии России. Об этом он сообщил в своём канале.

Поводом для возбуждения дела стала публикация в декабре 2022 года в канале Кочкина о руководителе главного вычислительного центра Минобороны Роберте Баранове. В ней говорилось о причастности последнего к военным преступлениям.

Ранее Кочкина три раза штрафовали за дискредитацию армии. Первый раз из-за видео про бунт мобилизованных из Чувашии, а позднее за посты о погибших жителях республики и за видео против мобилизации.

Семён Кочкин уехал из России осенью 2021 года опасаясь уголовного преследования. После начала российского вторжения в Украину он и ещё несколько активистов содали телеграм-канал "Сердитая Чувашия". Там они публикуют информацию о погибших жителях региона, протестных акциях, преследовании активистов и мобилизации.