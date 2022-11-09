На спектакле в Калуге актёры в форме ВСУ взяли зрителей "в заложники"

В Калужской филармонии состоялась премьера иммерсивного спектакля "Вежливые люди" о военных действиях в Донбассе. Как сообщает местный телеканал "Ника ТВ", в ходе постановки актёры, переодетые в форму украинского спецназа, "захватывали зрителей в заложники" и стреляли в воздух. В зале были слышны крики. Затем актеры увели одного из зрителей за кулисы и "расстреляли".

Как утверждают создатели спектакля, зрителей хотели погрузить в атмосферу того, что испытывали жители Донбасса на протяжении восьми лет. "Зрители в прямом смысле понюхали порох. В постановке использовали охолощенное оружие, а артисты выступали в настоящей форме спецназа", — говорится в репортаже телеканала.

Спектакль "Вежливые люди" планируется показать в 12 городах России.

Согласно сайту Президентского фонда культурных инициатив, на создание проекта был выделен грант в размере более 10 миллионов рублей, а заявка на него была подана ещё в январе 2022 года, до начала войны в Украине.