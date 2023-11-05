Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На спутниковых фото из Керчи виден повреждённый российский корабль

Спутниковый снимок Planet Labs
Спутниковый снимок Planet Labs

Проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы" в воскресенье опубликовал спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия нанесённого накануне украинскими военными ракетного удара по судостроительному заводу "Залив" в Керчи в аннексированном Крыму.

На снимках видно предполагаемое место попадания ракеты, а также повреждённый корабль. Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук написал в телеграме, что подтверждает уничтожение при ударе по Керчи одного из новейших российских кораблей – носителя крылатых ракет "Калибр". На снимках, однако, видно, что корабль не затонул.

Российское министерство обороны, сначала утверждавшее, что все ракеты были сбиты и ущерб заводу нанесли только обломки, вечером в субботу заявило, что при попадании ракеты повреждён один из кораблей, строившихся на судостроительном заводе "Залив". Тяжесть повреждений и название корабля не уточняются.

По всей видимости, речь идёт о малом ракетном корабле "Аскольд", ещё официально не переданном в состав российского флота. Капитан 1-го ранга ВМСУ в запасе Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка сообщил "Схемам": "По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена".

"Аскольд" – это малый ракетный корабль типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, очень важно для безопасности Украины.

  • Близкий к министерству обороны России телеграм-канал "Рыбарь" утверждает, что удар мог быть нанесён четырьмя носителями крылатых ракет Storm Shadow Су-24М. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук в телеграме написал про удар: "Словно SCALPелем прошлись". Этим он намекнул, что удар наносился французским вариантом Storm Shadow – ракетой SCALP.
  • Керчь расположена более чем в 200 километрах от линии фронта. Успешный удар по объекту в городе показывает, что украинские ракеты теоретически могут достичь и Керченского (Крымского) моста.
  • "Залив" – одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года приступил к строительству авианесущих кораблей для ВМФ России.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG