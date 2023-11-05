На спутниковых фото из Керчи виден повреждённый российский корабль

Проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы" в воскресенье опубликовал спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия нанесённого накануне украинскими военными ракетного удара по судостроительному заводу "Залив" в Керчи в аннексированном Крыму.

На снимках видно предполагаемое место попадания ракеты, а также повреждённый корабль. Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук написал в телеграме, что подтверждает уничтожение при ударе по Керчи одного из новейших российских кораблей – носителя крылатых ракет "Калибр". На снимках, однако, видно, что корабль не затонул.

Российское министерство обороны, сначала утверждавшее, что все ракеты были сбиты и ущерб заводу нанесли только обломки, вечером в субботу заявило, что при попадании ракеты повреждён один из кораблей, строившихся на судостроительном заводе "Залив". Тяжесть повреждений и название корабля не уточняются.

По всей видимости, речь идёт о малом ракетном корабле "Аскольд", ещё официально не переданном в состав российского флота. Капитан 1-го ранга ВМСУ в запасе Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка сообщил "Схемам": "По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена".

"Аскольд" – это малый ракетный корабль типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, очень важно для безопасности Украины.