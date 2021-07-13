На Ставрополье столкнулись БТР Росгвардии и маршрутка. Двое погибших

В Ставропольском крае столкнулись бронетранспортер Росгвардии и пассажирский микроавтобус "ГАЗель", два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Погибшие – пассажиры маршрутки. Ещё четыре человека, находившиеся в "ГАЗели", среди которых трое детей, получили различные травмы и были госпитализированы. Всего в частном маршрутном такси, которое следовало из Пятигорска в село Тамбукан Предгорного района края, находились 9 человек.

По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя пассажирской "ГАЗели", который допустил столкновение с БТР, двигавшемся в составе воинской колонны, утверждают в пресс-службе Росгвардии Северо-Кавказского округа.

Телеграм-канал 112 пишет, что БТР выехал с полигона и совершил лобовое столкновение с пассажирской "ГАЗелью". Бронетранспортёр направлялся в Ростовскую область на учения.