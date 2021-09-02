На стене офиса руководителя фонда "В защиту прав заключенных" Льва Пономарева (фонд внесён в реестр иноагентов, а лично Пономарёв - в реестр "СМИ-иноагентов"), а также в подъезде дома, в котором живет правозащитник, неизвестные написали оскорбительные надписи. Об этом сообщает "Медиазона".

Пономарёв рассказал "Медиазоне", что в подъезде его дома неизвестные оставили листовку с надписью "Логово защитника террористов", такая же листовка была на дверях офиса, эту же фразу написали на подъездной двери и стене здания, где находится офис. Как отметил Пономарёв, это "подарок" и "поздравление" на его юбилей, сегодня правозащитнику исполнилось 80 лет.