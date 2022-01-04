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На стене дома в Новосибирске появился портрет барона Унгерна

Барон Роман фон Унгерн-Штернберг

В Новосибирске на стене дома неизвестные нарисовали портрет барона Романа фон Унгерна-Штернберга. Изображение опубликовал паблик "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте". Барон – участник Гражданской войны, был расстрелян большевиками в Новониколаевске в сентябре 1921 года.

Портрет Унгерна появился на стене дома №10 по улице Фабричной. Кто-то уже успел положить перед изображением цветы. 10 января исполняется 136 лет со дня рождения барона.

"Фигура "чёрного барона" расстрелянного в Новониколаевске 100 лет назад всё ещё вызывает ожесточённые споры. Одни утверждают, что он был авантюристом, пытавшимся свергнуть власть большевиков, другие, что монархистом, романтиком войны и создателем современного Монгольского государства", – говорится в сообщении.

По мнению депутата гродского совета Новосибирска Ростислава Антонова, в городе надо создать мемориал барону Унгерну. " Это и для нас хорошо, в плане преодоления раскола на "красных" и "белых" и для международных связей полезно. Унгерн всё-таки создатель современной Монголии", – прокомментировал появление изображение депутат.

  • Барон Роман фон Унгерн-Штернберг – известный военачальник, генерал-лейтенант, видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке, георгиевский кавалер. Автор идеи реставрации империи Чингисхана от Тихого океана до Каспия.
  • В 1921 году в результате предательства барона фон Унгерна захватил в плен партизанский отряд Петра Щетинкина. Барона доставили в Новониколаевск, судили и казнили. Место захоронения Унгерна неизвестно. Есть предположение, что его судили в здании театра, который находился недалеко от улицы Фабричной.

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