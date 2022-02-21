На суде над Навальным свидетель обвинения отказался от показаний 

На суде над Алексеем Навальным свидетель обвинения Фёдор Горожанко отказался давать показания против оппозиционера, заявив, что следователь "давил" на него на допросе и "пытался вписать информацию, которая ему нужна".

Кроме того, по словам Горожанко, уже накануне судебного заседания следователь дал ему бумагу с обвинительным заключением и его свидетельскими показаниями, которые попросил заучить. "Я рассказал ему их дважды, его это удовлетворило", - пояснил свидетель, добавив, что на самом деле считает обвинения против Навального абсурдными.

"Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством", - резюмировал Горожанко.

Ранее в команде Навального сообщали, что Фёдор Горожанко слил в сеть данные сторонников политика, которые регистрировались на сайте в его поддержку. По словам Горожанко, именно поэтому следствие решило привлечь его в качестве свидетеля обвинения, решив, что он "поссорился с коллегами".

Очередной процесс против Алексея Навального проходит в городе Покров Владимирской области в колонии №2. Политика, который уже отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше", признанного Европейским судом по правам человека неправомерным, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с донатами и в оскорблении судьи. Навальному грозит до 15 лет лишения свободы. Он, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное дело политическим.