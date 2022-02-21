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На суде над Навальным свидетель обвинения отказался от показаний 

Фёдор Горожанко

На суде над Алексеем Навальным свидетель обвинения Фёдор Горожанко отказался давать показания против оппозиционера, заявив, что следователь "давил" на него на допросе и "пытался вписать информацию, которая ему нужна".

Кроме того, по словам Горожанко, уже накануне судебного заседания следователь дал ему бумагу с обвинительным заключением и его свидетельскими показаниями, которые попросил заучить. "Я рассказал ему их дважды, его это удовлетворило", - пояснил свидетель, добавив, что на самом деле считает обвинения против Навального абсурдными.

"Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством", - резюмировал Горожанко.

Ранее в команде Навального сообщали, что Фёдор Горожанко слил в сеть данные сторонников политика, которые регистрировались на сайте в его поддержку. По словам Горожанко, именно поэтому следствие решило привлечь его в качестве свидетеля обвинения, решив, что он "поссорился с коллегами".

  • Очередной процесс против Алексея Навального проходит в городе Покров Владимирской области в колонии №2. Политика, который уже отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше", признанного Европейским судом по правам человека неправомерным, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с донатами и в оскорблении судьи. Навальному грозит до 15 лет лишения свободы. Он, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное дело политическим.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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