На суде по MH17 представили доказательства вины Гиркина и других

В Нидерландах на судебном процессе по делу о катастрофе "Боинга" малайзийских авиалиний над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года сторона обвинения во вторник представила доказательства против четверых обвиняемых в причастности к гибели лайнера и его пассажиров.

Это бывший командующий поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса, российский гражданин, бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его бывших подчинённых – двое граждан России и гражданин Украины. Никто из них в суде не присутствуют, их судят заочно.

Самолёт был, как утверждает следствие, сбит в разгар боёв в Донбассе между украинскими войсками и сепаратистами из установки "Бук", привезённой из России, с территории у посёлка Первомайское, которую контролировали сепаратисты.

По версии обвинения, сепаратисты, неся потери от ударов украинской авиации, запросили у России средства ПВО. В Донецкую область из российской военной части в Курске была направлена установка "Бук". Обвинение восстановило маршрут "Бука" от российской границы до предполагамого места пуска ракеты по "Боингу", а также привело доказательства непосредственного участия обвиняемых в его поставке и перевозке - сообщает ведущий трансляцию процесса в своём блоге журналист Кирилл Михайлов. При этом личности тех, кто непосредственно сопровождал "Бук" из России, пока не удалось установить.

Обвинение привело показания свидетелей, один из которых видел пуск ракеты. 12 свидетелей видели дымный след, 11 слышали взрыв, многие говорили, что видели "Бук" в районе предполагаемого места пуска. Экспертиза показала, что MH17 был поражён ракетой "Бука" и не мог быть поражён никаким другим оружием.

Также обвинение рассказало о записях в соцсетях, сделанных вскоре после катастрофы, в которых сепаратисты выражали радость от того, что сбили, как они писали, украинский военный самолёт. Часть этих записей потом была удалена. Сторона обвинения также привела данные аудиозаписей телефонных переговоров обвиняемых, на которых все они обсуждают случившееся, утверждая при этом, что был сбит военный самолёт. При этом упоминается "Бук". Затем, когда стало известно, что сбит пассажирский лайнер, обвиняемые в разговорах между собой утверждали, что его сбил украинский самолёт, а из "Бука" был сбит уже этот самолёт. Стрелков (Гиркин) изначально отнёсся к этой версии скептически. Впоследствии сепаратисты обсуждали вывоз "Бука" обратно в Россию, куда он и был вывезен.

Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что обвиняемые, по всей видимости, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это, однако, не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве 298 человек, бывших на борту "Боинга".

Обвинение считает доказанным, что обвиняемые контролировали доставку "Бука" и его размещение и , хотя, по всей видимости, не отдавали непосредственный приказ стрелять по самолёту, виновны в активном соучастии в гибели самолёта и убийстве пассажиров.

Как ожидается, в среду обвинение должно сообщить суду, какого наказания требует для Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко.

Обвиняемые свою вину отрицают.

Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его, пока не установлено. То, что это могли быть российские военные, следствие официально не подтверждает и не исключает. Расследование по этому вопросу продолжается.