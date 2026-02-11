"На связи": в России домены более 10 ресурсов удалены из DNS-сервиса

Проект "На связи" сообщил, что проверил несколько сайтов популярных в России ресурсов и у 13 из них удалены данные из Национальной системы доменных имен (НСДИ), которая была создана в рамках закона о "суверенном Рунете".

Доступа нет в том числе к сайтам Настоящего Времени, Радио Свобода, BBC News, Deutshe Welle, WhatsApp, YouTube, Facebook и браузеру Tor.

При попытке зайти на эти ресурсы напрямую без VPN сетевое оборудование не может связать адреса сайтов с его IP и выдаст ошибку. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Это означает, что доменное имя "не существует".

"Регуляторы начали активно применять новый способ ограничений: удаление записей DNS или DNS tampering. Это случалось и раньше, но точечно, например, при блокировке Discord и Signal в 2024 году. Массовое удаление мы зафиксировали только сегодня", – пояснили в "На связи".

В такой ситуации доступ можно восстановить, изменив DNS-настройки. При этом если в стране будет доступен только национальный DNS-сервис, стандартные способы обхода перестанут работать, и пользователям придется искать дополнительные инструменты защиты интернет-трафика.

Официальных комментариев от российских властей или представителей НСДИ пока не поступало.