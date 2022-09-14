На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка. Есть жертвы

На границе Кыргызстана и Таджикистана утром 14 сентября произошла перестрелка. Об этом сообщила пограничная служба Кыргызстана.

Бишкек утверждает, что пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на участке границы, чем нарушили достигнутые ранее договоренности, а затем проигнорировали требования покинуть территорию и открыли огонь из минометов. В Душанбе заявили, что таджикские пограничники открыли ответный огонь после обстрела пограничной заставы "Кех" киргизскими военными.

Два источника Таджикской службы Радио Свобода - Радио Озоди в различных силовых структурах Таджикистанасообщили, что в результате сегодняшней перестрелки в местности Кех Исфаринского района погиб один таджикский пограничник и ещё двое получили ранения. Агентство Reuters также сообщило об одном погибшем таджикском пограничнике.

Пресс-центр пограничных войск Таджикистана официально прокомментировал произошедшее, но ничего не сообщил о жертвах. Погранслужба Кыргызстана заявила, что погибших и раненых в этом инциденте с их стороны нет.

Кыргызстан и Таджикистан входят в один военный союз – Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако на границе двух стран регулярно происходят вооружённые конфликты с человеческими жертвами. Обычно из-за спорных территорий – из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.

Наиболее крупный конфликт на границе произошел весной 2021 года из-за спора на между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга. В результате вооруженного столкновения с киргизской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.