На тагильскую художницу составили протокол за антивоенную акцию

В Нижнем Тагиле на художницу Алису Горшенину составили протокол за "дискредитацию" российской армии из-за антивоенной акции "Женщины в черном", которую запустило "Феминистское антивоенное сопротивление". Об этом сообщает "Медиазона".

Горшенина стояла в чёрной одежде возле одного из детских образовательных учреждений Нижнего Тагила. В руках она держала белую розу, к которой были прикреплены ленты с надписями "Эпир вӑрҫа хирӗҫ!" и "Кирәкми безгә сугыш!". В переводе с чувашского и татарского это означает "Мы против войны!". Полиция посчитала розу "агитационным материалом".



Горшенину не задерживали, но к ней домой приходила полиция. После этого она сама пошла в отдел полиции вместе с адвокатом, где на неё и составили протокол. Художнице грозит штраф до 50 тысяч рублей.