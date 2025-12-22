Ссылки для упрощенного доступа

На Тамани после атаки дронов повреждены два судна и трубопровод

В посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате атаки беспилотников в ночь на 22 декабря повреждены два причала, два судна и трубопровод, сообщили в региональном оперштабе.

Находящихся на бортах людей эвакуировали, никто не пострадал. На одном из терминалов произошли возгорания.

В заседании оперштаба региона, как сообщается, принимал участие собственник пострадавшего портового комплекса Мишель Литвак. Он основатель холдинга ОТЭКО, который владеет двумя морскими терминалами (навалочным и наливным) на Таманском полуострове. Мощность терминалов составляет свыше 90 миллионов тонн грузов в год.

В Минобороны России отчитались, что в ночь на 22 декабря силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник, в том числе три дрона над Краснодарским краем и 25 над акваторией Чёрного моря.

Украина информацию об атаке на портовую инфраструктуру Кубани пока не комментировала.

Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ
Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ

и снова "взяла" Купянск

Новости
