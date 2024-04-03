На Тайване десятки повторных толчков, более 900 пострадавших

Тайваньские спасатели освободили из-под завалов десятки жителей повреждённых землетрясением домов. Не менее 9 человек погибли, эти сведения за последние часы не менялись.

По сведениям Геологической службы США, толчки ощущались на всей территории Тайваня, в ближайшие дни ожидаются новые толчки магнитудой 7.

Наиболее пострадавшим от землетрясения стал район Хуалянь с населением около 300 000, из них около 100 000 живут в городе Хуалянь.

Тайваньская национальная пожарная служба сообщила о 71 шахтёре, заблокированном под землёй в двух шахтах в районе Хуалянь.

Более 90 тысяч домовладений остались без электричества, сообщил штаб центрального командования Тайваня по чрезвычайным происшествиям.

Больницы в Тайпее работают нормально, несмотря на повреждения зданий, сообщило муниципальное правительство.

Администрация США следит за ситуацией на Тайване в связи с подземными толчками, о готовности США оказать необходимую помощь пострадавшим заявил в среду в Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности.