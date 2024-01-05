На теплотрассе патронного завода под Москвой — три пробоины

В подмосковном Климовске нет тепла из-за прорыва теплотрассы на патронном заводе, сообщило в ночь с 4 на 5 января издание "Коммерсантъ".

Люди остались без тепла и горячей воды еще утром 4 января, об этом они сообщали в соцсетях, говорится в публикации. Администрация Подольска днём сообщила, что из-за прорыва теплотрассы подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома Климовска (район Подольска) "была приостановлена".

Городская администрация выпустила сообщение, в котором говорится, что "течи были устранены, ведутся работы на котельной по заполнению системы для пуска котлов".

Мэр Подольска Григорий Артамонов отреагировал на произошедшее ближе к ночи, отмечает "Коммерсантъ". По словам мэра, были обнаружены три утечки. Ситуацию, однако, осложняло то, что завод является режимным объектом, "это увеличило срок устранения аварии", объяснил Артамонов.

Ремонтными работами занимаются сотрудники самого предприятия и аварийные бригады компании "Подольская теплосеть". Мэр обещал начать заполнять систему в ближайшее время, а также отправить 10 тепловых пушек в больницу, которая также осталась без тепла.

"Понимаю справедливое возмущение жителей. Будем делать всё возможное для скорейшего возобновления подачи тепла. Работы и мониторинг продолжатся до тех пор, пока ситуация не будет полностью нормализована",— написал Артамонов в Telegram, отмечают .

Климовский специализированный патронный завод — был образован еще в 1936 году как Новоподольский патронный завод №188. Cпециализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия и его ремонте. На заводе работают больше 300 специалистов.