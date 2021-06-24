На территории канадской школы-интерната найдены ещё сотни безымянных могил

Группа коренного населения Канады нашла сотни безымянных могил на месте бывшей школы-интерната в провинции Саскачеван. The Cowessess First Nation заявляет, что это “самое крупное на сегодняшний день захоронение, найденное в стране”. Точное количество могил не уточняется.

Несколько недель назад на территории аналогичной школы-интерната в Британской Колумбии нашли захоронение ещё 215 детей. Личность пятидесяти из них удалось восстановить. Дети, в возрасте от трех лет, умерли в период с 1900 по 1971 год.

В это время государственные школы-интернаты были частью канадской политики по принудительной ассимиляции детей коренных народов и уничтожению их культуры и языков.

Национальный глава Ассамблеи коренных народов Перри Беллегард назвал обнаружение могил "трагичным, но не удивительным" и призвал канадцев "поддержать коренные народы в это чрезвычайно трудное и эмоциональное время".

В период с 1863 по 1998 год правительство Канады изъяло из семей более 150 000 детей из числа коренных народов и поместило их в школы-интернаты. Существовало примерно 130 таких учреждений. Детям не разрешали говорить на родном языке или практиковать свою культуру. Многие из них подвергались жестокому обращению.

В 2008 году Канада создала комиссию для расследования и документирования того, что происходило в эти годы. Комиссия обнаружила, что большое количество детей из числа коренных народов так и не вернулись в свои родные общины.

Правительство Канады официально извинилось за систему. Узнав о массовых захоронениях, люди по всей стране начали создавать импровизированные мемориалы.