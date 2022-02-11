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На тиктокера, кукарекавшего в форме полиции, составили протокол

В Белгороде полиция составила административный протокол о незаконном ношении формы на 34-летнего местного жителя, который снимал видео в тик-ток, на которых кукарекал в полицейской форме. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В сообщении ведомства говорится, что полиция обнаружила блогера "в ходе мониторинга сети Интернет". Сотрудники ведомства пришли к жителю Белгорода домой и изъяли форму. Полиция опубликовала видеозапись, на которой блогер объяснил, что никогда не служил в правоохранительных органах, а форму купил в военторге. По его словам, он не хотел кого-то обидеть, а делал всё в шутку.

Ранее фрагмент одного из прямых эфиров блогера был опубликован в крупном телеграм-канале "Двач". На видео тиктокер в форме полицейского и в наручниках на запястьях кукарекает, кудахчет и прыгает за донаты от подписчиков.

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